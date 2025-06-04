شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم التأمين ضد مخاطر حوادث الحفلات؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الغطريفى خبير تأمين ان التأمين على الحفلات الموسيقية والفعاليات الكبيرة يُعدّ من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات المنظمة لتغطية المخاطر المالية الناتجة عن الحوادث غير المتوقعة، مثل إلغاء الحفل، الإصابات الجماعية، الأضرار المادية، أو المسؤولية القانونية، وفي ضوء الحوادث الأخيرة مثل انهيار "ستاند" الإنارة في حفل تامر حسني أو إلغاء الحفلات بسبب كوارث طبيعية أو أخطاء فنية، أصبحت شركات التأمين تضع شروطًا دقيقةً وأقساطًا مرتفعةً أحيانًا.

و أوضح الغطريفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم تأمين الحفلات من خلال:

1. بوليصة تأمين المسؤولية المدنية (Public Liability Insurance)

- تُغطي التعويضات المترتبة على إصابات الجمهور أو الأضرار بالممتلكات نتيجة الحادث (مثل سقوط منصة أو انهيار معدات).

- تشمل أيضًا الدعاوى القضائية من المتضررين.

- بعد حادثة تامر حسني، قد تطلب شركات التأمين فحوصات أمان إضافية للمنصات والمعدات قبل الموافقة على التغطية.

2. تأمين إلغاء أو تأجيل الحفل (Cancellation/Postponement Insurance)*

- يُغطي الخسائر المالية إذا أُلغي الحفل بسبب:

- كوارث طبيعية (أمطار، عواصف).

- مشاكل فنية (انهيار منصة، عطل كهربائي).

- اعتذار المطرب فجأة (إذا كان مشمولًا بالبوليصة).

- في حالة تامر حسني، لو كان هناك تأمين إلغاء، يمكن للشركة المنظمة تعويض جزء من التكاليف.

3. تأمين المعدات والأجهزة (Equipment Insurance)*

- يغطي تلف أو سرقة المعدات المستخدمة في الحفل (كالأجهزة الصوتية، الشاشات).

4. تأمين العاملين والفنانين (Personal Accident Insurance)*

- يحمي الطاقم والفنانين من الإصابات أثناء الأداء.

وعن تحديات التأمين بعد الحوادث الكبرى أشار الغطريفى الى انه أصبحت هناك

شروط أكثر صرامة وخاصة بعد حوادث مثل انهيار "الستاند" أو تدافع الجمهور (كما حدث في حفل "ترايجي" بالسودان 2022)، قد تشترط شركات التأمين:

- تقارير هندسية تؤكد سلامة الهياكل.

- وجود طاقم طبي طوارئ.

- تحديد عدد الجمهور بما يتناسب مع مساحة المكان.

زيادة الأقساط : كلما زادت المخاطر (كالحفلات الصاخبة أو ذات الجمهور الكثيف)، ارتفعت تكلفة التأمين.

- استثناءات التغطية: بعض البوالص لا تغطي "أخطاء التنظيم المباشرة" إذا ثبت إهمال المنظمين.