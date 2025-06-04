شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 46.9 % ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى الإمارات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية للإمارات إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 46.9 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8 %.

كما أظهرت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2024، مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 31.6 %.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2024

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 293 مليون دولار .

3. خضر وفواكه بقيمة 206 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 106 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 68 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 750 مليون دولار.

2. لدائن بقيمة 486 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية بقيمة 473 مليون دولار.

4. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 125 مليون دولار.

5. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 102 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 38.9 مليار دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.1 مليــار دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.7 مليـــون نسمـــة خلال يونيو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الإمارات 11.3 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــاً لتقـديـرات البعثة 975 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.