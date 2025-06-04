شكرا لقرائتكم خبر بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال "سمو العقارية" و"سدكو كابيتال" توقعان اتفاقية تطوير مشروع "الغُرَّة" في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ﻓﻲ ﺧطوة ﺗﻌﻛس اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟطﻣوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ، أﺑرﻣت ﺷرﻛﺔ "ﺳﻣو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ" اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ "ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل" ﻟﺗطوﯾر وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺷروع "اﻟﻐرة" ﻣن ﺧﻼل ﺻﻧدوق إﺳﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎري ﻣﺗواﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ الإسلامية، حيث ﯾُﻌد ھذا اﻟﻣﺷروع إﺿﺎﻓﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة.

ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷروع بموقعه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﺳﻠﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، وﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣطﺎر اﻷﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟدوﻟﻲ، واﻟﻣﺳﺟد اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، ﻣﻣﺎ يجعله وﺟﮭﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟزوار ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ويعزز ﻣن قيمته اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ.

ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ أرض اﻟﻣﺷروع 268,782 ﻣﺗراً ﻣرﺑﻌﺎً، وﯾﺟﺳد رؤﯾﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، وﯾﺿم اﻟﻣﺷروع ﻣزﯾﺟﺎً ﻣﺗﻧوﻋﺎً ﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺿﯾﺎﻓﺔ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﺣداﺋﻖ واﻟﻣﺳطﺣﺎت اﻟﺧﺿراء اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة وﺗﺣﻘﻖ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.

وأﻋرب اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑداﻟوھﺎب ﻋﺎﺑد، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل، ﻋن سعادته ﺑﺗوﻗﯾﻊ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، ﻣؤﻛدًا أن اﻟﻣﺷروع ﯾﻣﺛل ﺧطوة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

وﻣن جانبه أﻛد اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻣو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧدس ﺟﺎرﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد آل ﻋﻣره أن ھذه اﻟﺷراﻛﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 2030، ﻣؤﻛداً ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ بما يلبي اﻟﺗطﻠﻌﺎت.

وأﺿﺎف أن اﻟﻣﺷروع ﯾﻌﻛس توجه اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺣو ﺗطوﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة وﺗدﻋم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗواﻛب أﺣدث اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ مجال التطوير العقاري.

وﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﮭم ﻣﺷروع "اﻟﻐُرّة" ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، وﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ وﯾرﺗﻘﻲ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ. وﺗؤﻛد ﺷرﻛﺔ ﺳﻣو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣرﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧوﻋﯾﺔ والتي ﺗﻌود ﺑﺄﻓﺿل اﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن.