شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم بمنتصف التداولات تستقر وعيار 21 يسجل هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت أسعار الذهب العالمي في نطاق ضيق خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث تزايدت شهية المخاطرة بفضل التوقعات باحتمالية عقد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3140 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيهاً.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق خلال تداولات اليوم الأربعاء في آسيا، في ظل تحسن شهية المخاطرة بدعم من تكهنات بإجراء محادثة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.



سعر الذهب الفوري سجل استقرارا عند 3,353.71 دولار للأوقية، في حين استقرت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس عند 3,377.72 دولار للأوقية.

ورغم التحسن الطفيف في شهية المستثمرين، ظلت أسعار الذهب مرتفعة نسبيا بدعم من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة، وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

كما ساهم التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التقارير التي تشير إلى تعثر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في تعزيز الميل نحو الأصول الآمنة.

واستعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه خلال هذا الأسبوع، مدعوما بتكهنات إيجابية حول استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، كما تلقى دعما قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المنتظرة بعد غد الجمعة.

كما ساهمت تصريحات متكررة من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الأمد القريب، في دعم قوة الدولار.

تداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 3355 دولار للأونصة لتكون التحركات في نطاق ضيق، ليسجل السعر اعلى مستوى عند 3372 دولار للأونصة وادنى مستوى عند 3346 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.