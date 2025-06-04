شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 32366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 40404 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 9722 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13162 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3375 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12483 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 305 أسهم، 120 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1000 سهم، 700 ألف سهم، 6797 سهمًا، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.4 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، عدد 14.8 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سماد مصر (ايجيفرت) عدد 1.8 مليون سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات القاهرة للدواجن، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وسماد مصر (ايجيفرت)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 8.5 مليون سهم، 14.8 ألف سهم، 2000 سهم، 287.9 ألف سهم، 474.1 ألف سهم، 15 ألف سهم، على الترتيب، باعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 175 ألف سهم.

كما باع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وريكاب للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 آلاف سهم، 26.5 ألف سهم، 686.9 ألف سهم، 200 ألف سهم، 14 ألف سهم، 11.1 ألف سهم، 56.8 ألف سهم، 339.9 ألف سهم، 6797 سهمًا، على الترتيب.

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان (آراب ديري-باندا)، عن شراء المساهم مارتينا فوزي فؤاد بخيت عدد 532.1 ألف سهم بسعر 3.19 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.929% إلى 5.035%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، عن شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 295 ألف سهم بسعر 45.3 جنيه بقيمة إجمالية 13.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.716% إلى 15.023%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.



فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن بيع المساهمان سامح محمود حسن جاب الله، محمد عزت زكي الأغا، الأول عدد 7.5 مليون سهم، والثاني عدد 3 ملايين سهم بسعر 0.6 جنيه بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه، وبقيمة 2 مليون جنيه، للترتيب.

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تحقيق مبيعات بقيمة 22.8 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 13.3 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 18 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 1.2 مليون جنيه.

وفي نفس القطاع، حققت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، إيرادات بلغت 22.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، مقابل 11.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 2.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل أرباح بقيمة 633.9 ألف جنيه.

حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تحقيق مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 إلى 30 أبريل عام 2025 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 417.9 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 268 مليون جنيه، بنسبة نمو 72%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، إيرادات بلغت 24.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 99.7 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 9.8 مليون جنيه مقارنة مع 57.4 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات نشاط بلغت 426.5 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 308.2 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 5.3 مليون جنيه مقارنة مع 13.3 مليون جنيه.



وحققت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 5.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 12.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 11.4 مليون جنيه مقارنة مع 526.3 ألف جنيه.



في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن انضمام محمد عامر، الرئيس التنفيذي الحالي لمدينة الجونة، إلى مجلس إدارتها كعضو تنفيذي، وتعيين أشرف نسيم، كعضو منتدب للشؤون المالية والعمليات، وقبول استقالة عمر الحمامصي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة، وليشغل منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG في سويسرا.