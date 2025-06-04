الاقتصاد

بعد ارتفاع محدود.. تحديث سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 4-6-2025

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بعد ارتفاع محدود.. تحديث سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 4-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 04 يونيو 2025 12:30 م

بعد أن تحرك سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، ننشر أخر تحديث بالبنوك العاملة بالسوق المصرى في تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025.

ويسجل فى البنك المركزي 66.99 جنيه للشراء ،و  67.19 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 67.05 جنيه للشراء، و 67.34 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.05  جنيه للشراء
67.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.04 جنيه للشراء.
67.34 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.03 جنيه للشراء.
67.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.95  جنيه للشراء
67.41 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.4 جنيه للشراء
67.34 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.11  جنيه للشراء
67.46 جنيه للبيع

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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