شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع محدود.. تحديث سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 4-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 04 يونيو 2025 12:30 م
بعد أن تحرك سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، ننشر أخر تحديث بالبنوك العاملة بالسوق المصرى في تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025.
ويسجل فى البنك المركزي 66.99 جنيه للشراء ،و 67.19 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 67.05 جنيه للشراء، و 67.34 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
67.05 جنيه للشراء
67.34 جنيه للبيع.
67.04 جنيه للشراء.
67.34 جنيه للبيع
67.03 جنيه للشراء.
67.34 جنيه للبيع.
66.95 جنيه للشراء
67.41 جنيه للبيع
67.4 جنيه للشراء
67.34 جنيه للبيع
67.11 جنيه للشراء
67.46 جنيه للبيع
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