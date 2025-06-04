شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-6- 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ 28.925 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 33.050 دينار، مقابل 33.075، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب عالميًا، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .



سعر الذهب اليوم فى الكويت

-عيار 24 سجل 33.050 دينار

-عيار 22 سجل 30.300 دينار

-عيار 21 سجل 28.925 دينار

-عيار 18 سجل 24.800 دينار

-عيار 14 سجل 19.275 دينار

-عيار 12 سجل 16.525 دينار

-الاونصة 1028.075 دينار

-الجنيه الذهب 231.375 دينار

-الأونصة بالدولار 3353.12 دولار

واستقرت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تأثير متوازن بين بيانات الوظائف الأمريكية القوية نسبياً لشهر أبريل، واستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية العالمية ، وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.60% أو ما يعادل 20.1 دولار إلى 3377.10 دولار في نهاية التعاملات، واستقر سعر الذهب الفوري عند 3,351.49 دولاراً للأوقية، كما حافظت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على استقرارها عند 3,375 دولاراً.



