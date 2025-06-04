شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء فى البنوك الرئيسية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم في حالة وجود مؤثرات على الحركة السعرية.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.59جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.70جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.70جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.59جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.69جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع