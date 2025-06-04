شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة تتسلم مخيمات مشعري منى وعرفات استعدادا لتصعيد الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم المطوف السعودي المسؤول عن خدمات حجاج السياحة رسميًا مخيمات الحجاج لممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية في مشعري منى وعرفات، وذلك بعد استكمال كافة أعمال التجهيز وفق أعلى المعايير الفنية والخدمية، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ لبرامج الحج السياحي الخمس نجوم والبري .

وأعرب أعضاء بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة عن تقديرهم للمستوى المتميز في التجهيزات، مشيدين بجودة الخدمات المقدمة، ومؤكدين أن هذه الخطوة تعكس الشراكة الفاعلة والحرص المتبادل على راحة الحجاج المصريين وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.

من جانبه، قال علي بن حسين بندقجي المطوف المسؤول عن الحج السياحي: "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع غرفة شركات السياحة المصرية، ونعتبر خدمتنا لحجاج بيت الله الحرام مسؤولية وطنية ومهنية في المقام الأول، وقد حرصنا هذا العام على أن تعكس المخيمات جودة الحياة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومريحة بكل تفاصيلها"، موجها رسالة لحجاج مصر، وتابع قائلاً: 'أنتم في عيوننا".



وأضاف محمود دمنهوري مستشار شركة الطوافة المسؤولة عن الحج السياحي، أن الاستعداد لموسم الحج بدأ منذ وقت مبكر، حيث جرى التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير التجربة الميدانية للحجاج المصريين.