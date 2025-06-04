شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن معدل التضخم الشهري (1.8%) لشهر مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (258.4) نقطة لشهر مايو 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.8%) عن شهر ابريل 2025.

وترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%).

ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%).

ومجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%) .... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (-4.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.9%)، .



سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.5%) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5%) لشهر ابريل 2025.

شهــر مايو 2025



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)،

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (9.9%) .



سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (5.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%) .



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%) .



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%). وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%).



سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%) .



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%). وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.4%).... هذا بالرغم من انخفاض مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.9%) .