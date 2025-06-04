شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يبدأ تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 04 يونيو 2025 09:54 ص
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 4-6-2025 ليسجل فى البنك المركزي 66.99 جنيه للشراء،و67.19 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 67.05 جنيه للشراء، و67.34 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
67.05 جنيه للشراء
67.34 جنيه للبيع.
67.04 جنيه للشراء.
67.34 جنيه للبيع
67.03 جنيه للشراء.
67.34 جنيه للبيع.
66.95 جنيه للشراء
67.41 جنيه للبيع
67.4 جنيه للشراء
67.34 جنيه للبيع
67.11 جنيه للشراء
67.46 جنيه للبيع
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