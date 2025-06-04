شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى مصر بقيمة 120 جنيهًا بمستهل تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 4 يونيو 2025، بقيمة 120 جنيهًا، ليصل إلى مستوى جديد بلغ 37,680 جنيهًا، وذلك دون احتساب المصنعية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات صاعدة لأسعار الذهب عالميًا، حيث واصلت الأونصة تسجيل مستويات قياسية جديدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.

وتعزز التوقعات العالمية بشأن استمرار ارتفاع أسعار الذهب من وتيرة الطلب على المعدن الأصفر محليًا، في ظل اعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من تقلبات الأسواق والتضخم، لا سيما في ظل تباطؤ معدل التضخم الأساسي.

كل هذه العوامل ساهمت في إبقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية أي مستجدات على صعيد السياسة النقدية أو تحركات الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر بدورها على اتجاهات المعدن النفيس.