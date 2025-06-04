شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصر للأفضل تكرم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية وأبرز 50 سيدة تأثيرًا.. 23 يونيو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ القمة تستهدف رفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز جهود الدولة للترويج والتسويق للاقتصاد المصري

ـ إعداد قوائم المكرمين بالتعاون مع بنوك استثمار وفق معايير تتعلق بأداء الأعمال والتحليل المالي والابتكار والاستدامة

ـ القمة تشهد حضور 400 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر

ـ نتائج القمة تعبر عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية وتحفيز معدلات النمو

تنظم مجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS» في 23 يونيو الجاري، الدورة العاشرة لقمة مصر للأفضل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2024، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات، بجانب حضور ما يقرب من 400 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر، وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

تنطلق القمة هذا العام تحت شعار «صناع الإنجاز.. عين على المستقبل»، إذ نجحت العديد من الشركات والشخصيات في تحقيق نجاحات استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية.

تضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، وجوائز الإنجاز المؤسسية، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار مساعيها نحو الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

يتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات.

وتحدد جوائز القمة، الشركات المنفذة لسياسات مالية وتشغيلية عالية الكفاءة، وإتاحة فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، والتي تعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري.

من جانبها، قالت دينا عبد الفتاح، أمين عام قمة مصر للأفضل، رئيس تحرير مجلة أموال الغد، إن نتائج القمة تعبر بشكل دقيق عن العلامات التجارية الأكثر ثقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل اعتماد عملية الاختيار على تصنيف دقيق وعلمي يعتمد على معدلات النمو ونسب الأرباح ومعدلات التشغيل الأساسية، منوهة بأن القمة تؤكد مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة للتحوط ضد الأزمات العالمية ولتحفيز معدلات النمو الاقتصادي على المستويات كافة.

وأضافت أن القمة تستهدف تعزيز جهود الدولة للترويج والتسويق للاقتصاد المصري بالاعتماد على الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد، إذ تُعد مصدرا رئيسيا لتشكيل المعلومات حول الشركات العاملة بالسوق المصرية للدولة ومؤسسات الأعمال الدولية التي توجه استثماراتها خارج حدودها، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتة إلى أن العديد من الشركات المصرية أصبحت تمتلك نشاطاً وشهرةً على الساحتين الإقليمية والدولية، وأضحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة.

وأشارت «عبد الفتاح» إلى أن "أموال الغد" تستهدف المساهمة في تعزيز النمو من خلال جداول أعمال مبنية على النجاح والإيجابية على المستويات الصناعية والتجارية والخدمية، إذ تواصل المجلة التزامها بالتعريف بالمتميزين في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المتنوعة من خلال قائمة الترشيحات والفائزين بالجوائز، مشيرة إلى إعداد قوائم المكرمين اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك النجاح في السوق، والاستدامة، ونمو الأعمال والابتكار.

وانطلقت النسخة الأولى للقمة في 2016، وهو الحدث الأكبر في مصر الذي يقام سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة.

وشهدت الدورة السابقة للقمة والتي انعقدت في يونيو 2024 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حضور وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والعديد من القيادات رفيعة المستوى كالبروفسيور مجدي يعقوب، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والقياديين التنفيذيين لكبرى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.