شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 يرتفع 15 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 في مصر، وذلك بعد ارتفاع الذهب في البورصة العالمية اليوم، وسط ترقب التطورات الخاصة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفع الذهب في مصر 15 جنيهًا.

أسعار الذهب

- عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3140 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيهاً.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق خلال تداولات اليوم /الأربعاء/ في آسيا، في ظل تحسن شهية المخاطرة بدعم من تكهنات بإجراء محادثة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.



سعر الذهب الفوري سجل استقرارا عند 3,353.71 دولار للأوقية، في حين استقرت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس عند 3,377.72 دولار للأوقية.

ورغم التحسن الطفيف في شهية المستثمرين، ظلت أسعار الذهب مرتفعة نسبيا بدعم من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة، وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

كما ساهم التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التقارير التي تشير إلى تعثر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في تعزيز الميل نحو الأصول الآمنة.

واستعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه خلال هذا الأسبوع، مدعوما بتكهنات إيجابية حول استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، كما تلقى دعما قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المنتظرة بعد غد الجمعة.

كما ساهمت تصريحات متكررة من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الأمد القريب، في دعم قوة الدولار.

وقد أدى هذا الزخم في العملة الأمريكية إلى الضغط على أسعار المعادن بشكل عام، رغم أن عقود البلاتين الآجلة ارتفعت بنسبة 0.4% إلى 1,079.40 دولار للأوقية، فيما استقرت عقود الفضة الآجلة عند 34.618 دولار للأوقية.