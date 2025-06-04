شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 فى البحرين عيار 18 بـ30.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر العيار 24 سعر 40.575 دينار، وفى هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.575 دينار

عيار 22 سجل 37.200 دينار

عيار 21 سجل 35.500 دينار

عيار 18 سجل 30.425 دينار

عيار 14 سجل 23.675 دينار

عيار 12 سجل 20.275 دينار

الاونصة 1261.850 دينار

الجنيه الذهب 284.000 دينار

الأونصة بالدولار 3356.01 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.