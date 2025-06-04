الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 04 يونيو 2025 10:26 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 32383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 40418 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14534 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 9722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13157 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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