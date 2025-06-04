شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إطلاق الجيل الخامس للمحمول بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول مساء اليوم الأربعاء، في خطوة طال انتظارها لتعزيز البنية الرقمية وتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتقام الاحتفالية الرسمية عند سفح الأهرامات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، وممثلي شركات المحمول العاملة في السوق المحلي.

ويمثل تدشين الجيل الخامس نقطة تحول جديدة في مشهد الاتصالات المصري، لما تحمله هذه التقنية من مزايا كبيرة في السرعة وكفاءة الاتصال، فضلًا عن قدرتها على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية المتقدمة.

وتعول الدولة على الجيل الخامس في إحداث نقلة نوعية بمجالات مثل النقل الذكي، والتعليم الرقمي، والرعاية الصحية عن بعد، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل السوق المصري نموًا متواصلًا في عدد اشتراكات الهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالي عدد الاشتراكات نحو 114.59 مليون اشتراك بنهاية فبراير 2025، مقارنة بنحو 113.06 مليون اشتراك خلال يناير من نفس العام، بزيادة شهرية تجاوزت 1.5 مليون اشتراك.

وعلى أساس سنوي، حقق قطاع المحمول قفزة كبيرة في حجم الاشتراكات، إذ ارتفع من 107.74 مليون اشتراك في فبراير 2024، ما يعكس نموًا سنويًا تجاوز 6.8 مليون اشتراك، وهو ما يعبر عن زيادة الطلب على خدمات الاتصالات المحمولة وتوسع قاعدة المستخدمين داخل السوق المصري.

ويعكس هذا النمو عدة عوامل مجتمعة، من بينها توسع شركات المحمول العاملة في السوق المحلي في تغطية الشبكات وتحسين الخدمة، فضلًا عن الاتجاه المتزايد بين المواطنين نحو الاعتماد على الهواتف الذكية، سواء في الاتصالات أو الخدمات الرقمية المختلفة، مثل الدفع الإلكتروني والتعليم عن بعد.



