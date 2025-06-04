الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 4-6-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 4-6-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الأربعاء، 04 يونيو 2025 10:24 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 يونيه 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.59جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.70جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.70جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.59جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع


سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية
 

12.69جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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