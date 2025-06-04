شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية ،حيث سجل بالبنك المركزي 49.62 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي الى 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.63 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.