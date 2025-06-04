شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025.. توقعات الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجع حاد شهده المعدن النفيس فى ختام تداولات أمس الثلاثاء، والذي فقد خلاله نحو 40 جنيهًا للجرام، متأثرًا بانخفاض سعر الأونصة عالميًا، ومن المتوقع استمرار تذبذب أسعار الذهب في مصر بقناة سعرية بين 4670 إلى 4690 جنيها.

وتفاعلت أسواق الذهب مع توقعات مضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل عروضها للصفقات التجارية.

بشكل عام تبقى المخاوف مستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها الاقتصادي وهو الذي يؤثر بشكل كبير على الذهب، هذا بالإضافة إلى الانخفاض الأخير في سوق السندات الأمريكية.

تضررت سندات الخزانة الأمريكية والدولار بشدة بسبب المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي المرتفعة، كما انصب التركيز أيضًا على مشروع قانون مثير للجدل لخفض الضرائب يدعمه الرئيس الأمريكي ترامب والذى أحرز تقدمًا مؤخرًا في الكونجرس.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5345 جنيهًا

عيار 21 : 4675 جنيهًا

عيار 18: 4009 جنيهات

عيار 14: 3118 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37416 جنيهًا

وصل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب 12 طنا في أبريل وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي منخفضة بنسبة 12% عن الشهر السابق، وأقل من متوسط 12 شهرا البالغ 28 طنا.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن السبب وراء هذا التراجع قد يكون الارتفاع السريع في أسعار الذهب منذ بداية العالمي.

وظل البنك المركزي البولندي أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية في أبريل ليضيف 12 طن ذهب إلى احتياطاته من الذهب، ليصل إجماليها إلى 509 أطنان متجاوزًا احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان).

كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي الصيني قد زاد من احتياطاته من الذهب بمقدار 2 طن في أبريل، ليسجل الشهر السادس على التوالي من عمليات الشراء، ويبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام وحتى نهاية ابريل 15 طنا مما رفع احتياطيات الذهب إلى 2294 طنا.