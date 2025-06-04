شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة: برنامج رد الأعباء يتميز بالمرونة والان مع تفاصيل الخبر

صرّحت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، بأن برنامج دعم الصادرات الجديد يعكس تحولًا إيجابيًا في رؤية الدولة تجاه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيدةً بالمرونة التي أتاحها البرنامج الجديد في تلبية احتياجات المصدرين، خاصةً ما يتعلق بسرعة صرف مستحقاتهم.

وقالت إبراهيم: "نرحب بالبرنامج الجديد لما يتضمنه من آليات تحفيزية محسّنة، حيث يأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع على حدة، ويمنح مجالًا أوسع لتوسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يتماشى مع خطة المجلس لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأشارت إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يُعد من القطاعات الواعدة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الأسواق الإقليمية والأفريقية، مضيفةً: "هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث نعمل على تعزيز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات التغليف المبتكر والمستدام".

كما دعت الدكتورة سارة إبراهيم إلى استمرار الحوار بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لضمان تكييف آليات الدعم مع متغيرات الأسواق العالمية، مؤكدةً أن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح الحقيقي لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.