شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 فى قطر عيار 18 بـ294.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفى قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 393 ريالا.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 393.00 ريالا

عيار 22 سجل 360.25 ريال

عيار 21 سجل 344.00 ريالا

عيار 18 سجل 294.75 ريال

عيار 14 سجل 229.25 ريال

عيار 12 سجل 196.50 ريال

الاونصة 12223.75 ريال

الجنيه الذهب 2751.00 ريالا

الأونصة بالدولار 3356.01 دولار

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مبتعدة عن أعلى مستوى لها في نحو أربعة أسابيع، نتيجة ارتفاع طفيف في سعر الدولار الأمريكي، فيما استمر الحذر بين المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما ساهم في الحد من خسائر المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3365.22 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الثامن من مايو.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 3390.10 دولار.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.17%.

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.