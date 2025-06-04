شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أنه خلال شهر أبريل 2025 سجلت علامة شيفورلية ترخيص وتأمين حوالي 1343 سيارة، وفي المركز الثاني علامة إيسوزو 94 سيارة، وفي المركز الثالث علامة تويوتا 87 سيارة، وفي المركز الرابع علامة مرسيدس 61 سيارة، وفى المركز الخامس علامة ميتسوبيشى بواقع 5 سيارة.

يذكر أن أعداد السيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها عن نفس المدة قد بلغت 1881 سيارة.

جاء من بينها 53 سيارة موديل 2022 و68 سيارة نقل موديل 2023 و176 سيارة موديل 2024 و1438 موديل 2025.