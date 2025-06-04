شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 فى الإمارات عيار 18 بـ308 دراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 359.25 درهم إماراتى، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 404.75 درهم

عيار 22 سجل 374.75 درهم

عيار 21 سجل 359.25 درهم

عيار 18 سجل 308.00 درهم

عيار 14 سجل 238.25 درهم

عيار 12 سجل 204.25 درهم

الاونصة 12589.25 درهم

الجنيه الذهب 2874.00 درهم

الأونصة بالدولار 3356.01 دولار

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.