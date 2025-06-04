شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق 50% رسوم أمريكية على الحديد اليوم.. سعر الذهب يتفاعل مع هذه التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت أسواق الذهب مع توقعات مضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل عروضها للصفقات التجارية.

بشكل عام تبقى المخاوف مستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها الاقتصادي، وهو الذي يؤثر بشكل كبير على الذهب، هذا بالإضافة إلى الانخفاض الأخير في سوق السندات الأمريكية.

وتضررت سندات الخزانة الأمريكية والدولار بشدة بسبب المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي المرتفعة، كما انصب التركيز أيضًا على مشروع قانون مثير للجدل لخفض الضرائب يدعمه الرئيس الأمريكي ترامب والذي أحرز تقدمًا مؤخرًا في الكونجرس.

وننشر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجع حاد شهده المعدن النفيس في ختام تداولات أمس الثلاثاء، والذي فقد خلاله نحو 40 جنيهًا للجرام، متأثرًا بانخفاض سعر الأونصة عالميًا بأكثر من 1%.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5345 جنيهًا

عيار 21 : 4675 جنيهًا

عيار 18: 4009 جنيهات

عيار 14: 3118 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37416 جنيهًا

وصل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب 12 طنا في أبريل وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي منخفضة بنسبة 12% عن الشهر السابق، وأقل من متوسط 12 شهرا البالغ 28 طنا.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن السبب وراء هذا التراجع قد يكون الارتفاع السريع في أسعار الذهب منذ بداية العالمي.

ظل البنك المركزي البولندي أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية في أبريل ليضيف 12 طن ذهب إلى احتياطاته من الذهب، ليصل إجماليها إلى 509 أطنان متجاوزًا احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان).

كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي الصيني قد زاد من احتياطاته من الذهب بمقدار 2 طن في أبريل، ليسجل الشهر السادس على التوالي من عمليات الشراء. ويبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام وحتى نهاية ابريل 15 طنا مما رفع احتياطيات الذهب إلى 2294 طنا.

أما على المستوى العالمي، فقد سجل سعر أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 1% ليستقر عند أدنى مستوى له خلال جلسة أمس عند 3340 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3384 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع بعد أداء قوي سجّله الذهب يوم الإثنين الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2.7% محققًا أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.