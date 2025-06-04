تبوك تسجل حراكًا تجاريًّا نشطًا استعدادًا لعيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

تشهد منطقة تبوك هذه الأيام، كغيرها من مناطق المملكة، حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى، مدعومًا بوفرة المنتجات وتنوع المعروضات، إلى جانب العروض الترويجية التي أسهمت في تنشيط الحركة الشرائية وتعزيز الإقبال على الأسواق والمراكز التجارية.

ويُعزى هذا النشاط المتزايد إلى استعدادات مبكرة من قبل القطاع التجاري في المنطقة، وحرصت المتاجر والمراكز الكبرى على توفير مختلف مستلزمات العيد من ملابس وهدايا وأغذية وحلويات وغيرها، وسط بيئة تسوق آمنة ومتجددة.

وأوضح عدد من أصحاب المحال التجارية في تصريحاتهم لـ”واس”، أن الموسم يشهد انتعاشًا ملحوظًا في حجم الطلب، لا سيما من العائلات التي تحرص على تجهيز احتياجاتها مبكرًا، مؤكدين أن الأجواء الاحتفالية والزينة المصاحبة للمناسبة كان لها دور في استقطاب الزوار.

وأشار متسوقون إلى أن تنوع الخيارات وجودة المنتجات المتوفرة، إضافة إلى توفر العروض المناسبة لجميع الفئات، أسهم في تلبية احتياجاتهم بشكل ميسر، مؤكدين أن تجربة التسوق في تبوك باتت متكاملة ومبهجة.

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