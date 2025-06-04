شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3118 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 5345 جنيها

- عيار 21 يسجل 4675 جنيها

- عيار 18 يسجل 4009 جنيهات

- عيار 14 يسجل 3118 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37416 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.