شكرا لقرائتكم خبر عن «نيو جيرسى للتطوير العقارى» تفتتح «Reiki beach» بمشروع «Jura Sokhna» باحتفالية مميزة أحيتها الفنانة روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري احتفالية مميزة بمناسبة افتتاح Reiki beach- بمشروعها الرائد "جورا السخنة" في منطقة الجلالة بالعين السخنة، وذلك بحضور مسؤولي الشركة وعدد من عملاء المشروع، حيث تولى تقديم الاحتفالية الاعلامي مروان يونس وقامت بإحياء الاحتفالية الفنانة روبي.

وأعلن المهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجيرسي العقاري، أن افتتاح - Jura Sokhna بمشروع "جورا السخنة" يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تجربة عملائها وتقديم منتج سياحي متكامل يجمع بين الرفاهية والموقع المتميز، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتقديم فعاليات مختلفة تُعزّز العلاقة مع العملاء، وتجعلهم جزءًا من رحلة المشروع منذ بدايته وحتى استلام وحداتهم.

وأضاف: "يُعد افتتاح Reiki beach رسالة مؤكدة بأن "جورا السخنة" ليس مجرد مشروع عقاري تقليدي، بل وجهة متكاملة للحياة الراقية والاستجمام، مدعومة بخطة تنفيذية تسير بوتيرة ثابتة للمشروع، وقررنا استمرار فتح شاطىء Reiki beach للعملاء خلال إجازة عيد الأضحى ليتمكن العملاء من استغلال تملكهم الوحدات بالمشروع للاستفادة به منذ اليوم الأول وليس عند الاستلام فقط".

وأوضح المهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري، أن مشروع "جورا السخنة" يقع فى منطقة مميزة تعد من أفضل المناطق الجغرافية على البحر الأحمر مباشرة بمنطقة الجلالة، 90 دقيقة من القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن منطقة الجلالة تعد من أكثر المناطق الواعدة استثماريا، ويتميز المشروع بشاطئ رملي وخدمات متكاملة على الشاطىء وألعاب مائية ووحدات بخدمات فندقية.



وأشار إلى أن نيو جيرسي للتطوير العقاري تنفذ المشروع بمفهوم غير تقليدي للمشروعات الساحلية، المشروع يضم جزء سكني وآخر فندقي وتم وضع تصميمات فريدة للمشروع لتتناسب مع مطالب العملاء داخل مصر وخارجها، كما سيتم التعاون مع شركة عالمية لإدارة الجزء الفندقي بالمشروع، الشركة قامت بمراعاة كافة التفاصيل التي تضمن لها تنفيذ مشروع رائد في العين السخنة.



فيما تولى الإعلامي مروان يونس تقديم الاحتفالية، والذي أثنى على الجهود المبذولة من الشركة لتعظيم الاستفادة من شاطئ المشروع وإتاحة الفرصة للعملاء لقضاء أوقات ممتعة على شاطئ Reiki beach وتهيئة الأجواء التي تسمح لهم بقضاء أجازة مميزة على الشاطئ.

كما عبر الإعلامي مروان موسى عن إعجابه الشديد يتميز موقع المشروع والجهود المبذولة لتهيئة الشاطئ لاستقبال العملاء، متوقعًا أن يكون المشروع وجهة للعملاء الباحثين عن مشروع سياحي بجوار القاهرة، المشروع يجمع بين الرفاهية والتميز والتفرد في كافة التفاصيل، مؤكدًا اهتمامه الشخصي بتميز مشروعات شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري وتركيزها على تقديم الأفضل دوما لعملائها.











