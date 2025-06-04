شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر بختام تداولات الثلاثاء 3 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، عقب تراجعاً بحوالي 40 جنيها، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي قرابة 1% لتسجل الأونصة هبوطا دون 3340 دولاراً.

سعر الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5345 جنيها

- عيار 21 يسجل 4675 جنيها

- عيار 18 يسجل 4009 جنيهات

- عيار 14 يسجل 3118 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37416 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى عند 3340 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3384 دولار.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال تداولات أمس الاثنين بنحو 2.7%، مسجلًا أقوى أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفق تحليل جولد بيليون.

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام التي عقدت أمس الاثنين، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

واليوم تعافى الدولار بشكل قليل من أدنى مستوياته في خمس أسابيع ليعمل على خفض أسعار الذهب، في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما خلال هذه الفترة.

مع ذلك لا يزال الذهب يتتبع تطورات التجارة العالمية بالرغم من تراجعه اليوم والذي لم يصل إلى الحد الذي شهدناه في حالات سابقة عندما تراجعت التوترات التجارية والجيوسياسية بشكل ملحوظ.