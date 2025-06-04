أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 3-6-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، ومصر للزيوت والصابون، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.09 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.41%، والعرب على 8.06%، واستحوذت المؤسسات على 26.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 271.8 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 154.4 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، 46.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 40376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14524 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 9694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13120 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12525 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

سماد مصر

أعلنت البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة سماد مصر (ايجيفرت) وذلك لعدد 1.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 186.8 مليون جنيه، وشراء شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 49.5 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 10 آلاف سهم، 140 ألف سهم، 830 ألف سهم، 29.2 ألف سه، 40 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 100 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشرك رواد السياحة-الرواد عدد 84.4 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات ريكاب للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 6 آلاف سهم،1.2 مليون سهم، 45 ألف سهم، على الترتيب، كما باع داخليين بشركات مصر لصناعة الكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جرب للصناعة والتجارة العالمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1475 سهمًا، 18.7 ألف سهم، 57.2 ألف سهم، 22.6 ألف سهم، 50 ألف سهم، 16450 سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة طاقة عربية، عن بيع المساهم شركة هناء للاستثمار عدد 109.8 ألف سهم بسعر 12.1 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.991%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية، عن بيع المساهم نبيلة إسماعيل محمد البرهامي عدد 450 ألف سهم بسعر 4.512 جنيه بقيمة إجمالية 201.9 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 21.33% إلى 21.22%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن تحقيق مبيعات بقيمة 638.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 694 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة نمو 92%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 29.1 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 13.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 310%.

وفي نفس القطاع، حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مبيعات بلغت 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، مقابل 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 811.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل أرباح بقيمة 102.3 مليون جنيه، وذلك نتيجة زيادة قيمة إيرادات المبيعات بقيمة 1.8 مليار جنيه، وزيادة مكاسب تقييم استثمار عقاري بقيمة 126 مليون جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 732 مليون جنيه، وخسائر فروق العملة 511 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، مبيعات بلغت 2.251 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.282 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 10.5 مليون جنيه مقارنة مع 153.3 مليون جنيه.

وفي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)، إيرادات نشاط بلغت 736 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 414.1 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 204.6 مليون جنيه مقارنة مع 62 مليون جنيه.

وحققت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 5.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 12.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 11.4 مليون جنيه مقارنة مع 526.3 ألف جنيه.