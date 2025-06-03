شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5345 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5345 جنيها

- عيار 21 يسجل 4675 جنيها

- عيار 18 يسجل 4009 جنيهات

- عيار 14 يسجل 3118 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37416 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.