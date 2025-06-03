شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-6-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-6-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنك المركزى 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، فى البنك الأهلي عند 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.