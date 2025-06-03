شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، ومصر للزيوت والصابون، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.09 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.41%، والعرب على 8.06%، واستحوذت المؤسسات على 26.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 271.8 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 154.4 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، 46.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 40376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14524 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 9694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13120 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12525 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 1.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 5.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.04%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 30 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 15.03%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 84.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.51%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.01%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.662 بنسبة تراجع بلغت 8.69%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 477.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.61%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.01%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 19 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 5%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 38.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.