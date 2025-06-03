شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-6-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنك المركزى 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي عند 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى..

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.