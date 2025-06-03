شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول يزود مستشفيات وزارة الصحة بحضانات وأجهزة تنفس لحديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصري وحرصاً من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، فقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بدعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان الأكثر احتياجاً بـ(11) حضانة ثابتة و(2) حضانة متنقلة و(8) أجهزة تنفس صناعي لحديثي الولادة وبعض الأجهزة الأخري، وذلك بمحافظات ( شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – الإسكندرية )، بالإضافة إلي دعم مستشفي النسا والأطفال التابعة لجامعة المنيا بـ(8) حضانات وأجهزة طبية من مستشفي البترول بالإسكندرية والمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزه لتحسين الظروف الصحية للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

وساهمت بالمشروع شركات (الشركة العامة للبترول – خدمات البترول البحرية PMS - إيبروم – ميدتاب – اسبك – امل للبترول) كجهات ممولة إشرافية.

وشهد مراسم تسليم الأجهزة إلي وزارة الصحة المهندسة ياسمين نجيب وفاطمة إبراهيم، ممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسئولية المجتمعية، والمهندس أحمد عبد الستار رئيس مجلس إدارة شركة اسبك، والدكتور تامر حلمي مدير عام مستشفي البترول بالإسكندرية، والدكتورة ربا سامي مدير الحضانات بوزارة الصحة والسكان، وكذلك مديري عموم المسئولية المجتمعية بالشركات المساهمة وبعض قيـادات المجتمع المدنى.

وتأتى تلك المشروعات فى إطار حرص وزارة البترول و الثروة المعدنية على التعاون مع مؤسسات الدولة بهدف تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.