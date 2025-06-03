شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بعد تراجع عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد هبوط ملحوظ عالمياً دون 3340 دولارا الآن مما انعكس على الذهب في مصر ليخسر 40 جنيها.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5345 جنيها

- عيار 21 يسجل 4675 جنيها

- عيار 18 يسجل 4009 جنيهات

- عيار 14 يسجل 3118 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37416 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى عند 3340 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3384 دولار

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال تداولات أمس الاثنين بنحو 2.7%، مسجلًا أقوى أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفق تحليل جولد بيليون.

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام التي عقدت أمس الاثنين، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.



واليوم تعافى الدولار بشكل قليل من أدنى مستوياته في خمس أسابيع ليعمل على خفض أسعار الذهب، في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما خلال هذه الفترة.

مع ذلك لا يزال الذهب يتتبع تطورات التجارة العالمية بالرغم من تراجعه اليوم والذي لم يصل إلى الحد الذي شهدناه في حالات سابقة عندما تراجعت التوترات التجارية والجيوسياسية بشكل ملحوظ.