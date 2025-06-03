شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4009 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5345 جنيها

- عيار 21 يسجل 4675 جنيها

- عيار 18 يسجل 4009 جنيهات

- عيار 14 يسجل 3118 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37416 جنيها

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام التي عقدت أمس الاثنين، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.