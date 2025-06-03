الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4009 جنيهات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4009 جنيهات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4009 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 06:52 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

عيار 24 يسجل 5345 جنيها
- عيار 21 يسجل 4675 جنيها
- عيار 18 يسجل 4009 جنيهات
- عيار 14 يسجل 3118 جنيها
- الجنيه الذهب يسجل 37416 جنيها

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام التي عقدت أمس الاثنين، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements