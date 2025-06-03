شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت وائتلاف أردني يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تخزين غاز مسال بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة بتروجت إحدى شركات قطاع البترول، ضمن ائتلاف مع شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن، اتفاقية مع الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية، لتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وبناء مرافق تخزين الغاز البترولي المسال في منشآت جنوب العقبة التابعة.

ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع نحو 21.76 مليون دولار ، ويتضمن بناء خزانين كرويين لتخزين الغاز البترولي المسال، بسعة 2000 طن متري لكل خزان، وذلك على أساس مشروع تسليم مفتاح (Turn-Key Job)، وضمن مدة تنفيذ تصل إلى 24 شهراً.

وقد وقع الاتفاقيه المهندس عصام صالح نائب رئيس شركه بتروجت للشئون التجاريه والمهندس حسن الحياري الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية ورئيس هيئة المديرين لشركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن.بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الكريم العلاوين

وصرح المهندس البقاعي، إن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين ويعزز التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.

ومن جهته، أكد المهندس الحياري، أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال بما يقلل من الكلف التشغيلية المتعلقة بنقل المادة من العقبة إلى مراكز الاستهلاك في المحافظات ويساهم المشروع في تحقيق أمن التزود لمادة الغاز البترولي المسال ويضمن استمرارية التزويد في مختلف الظروف.