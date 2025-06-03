شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-6- 2025 فى سلطنة.. عمان عيار 21 بـ 36.350ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 41.550 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ41.475 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.550 ريال

- عيار 22 سجل 38.075 ريال

- عيار 21 سجل 36.350 ريال

- عيار 18 سجل 31.150 ريال

- عيار 14 سجل 24.225 ريال

- عيار 12 سجل 20.775 ريال

- الاونصة 1292.325 ريال

- الجنيه الذهب 290.850 ريال

- الأونصة بالدولار 3358.52 دولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مبتعداً عن أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، نتيجة ارتفاع طفيف في سعر الدولار الأمريكي، فيما استمر الحذر بين المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما ساهم في الحد من خسائر المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3365.22 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الثامن من مايو.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 3390.10 دولاراً، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.17%.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.