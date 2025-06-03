شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الإسترلينى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.99 جنيه للشراء، و67.19 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 69.95 جنيه للشراء، و67.41 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.95 جنيه للشراء

67.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.03 جنيه للشراء.

67.42 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.95 جنيه للشراء.

67.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.95 جنيه للشراء

67.41 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

67 جنيه للشراء

67.41 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.11 جنيه للشراء

67.46 جنيه للبيع