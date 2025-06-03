شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-6 2025.. عيار 21 بـ 4685 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات ، حيث سجل عيار 21 سعر 4685 جنيها ، وسجل عيار 18 سعر 4015 جنيها ، بينما سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3351 دولار للأونصة .

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5354 جنيها

- عيار 21 يسجل 4685 جنيهات

- عيار 18 يسجل 4015 جنيها

- عيار 14 يسجل 3123 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 73480 جنيها

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.

ويُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مبتعداً عن أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، نتيجة ارتفاع طفيف في سعر الدولار الأمريكي، فيما استمر الحذر بين المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما ساهم في الحد من خسائر المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3365.22 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الثامن من مايو.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 3390.10 دولاراً، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.17%.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



