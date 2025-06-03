الاقتصاد

65.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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65.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 02:00 م

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بدعمٍ من التوترات الجيوسياسية، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتًا، أو ما يعادل 0.85 % لتصل إلى 65.18 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا أو 0.94   % إلى 63.11 دولار للبرميل بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة مكاسب بنحو 1%.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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