شكرا لقرائتكم خبر عن 65.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بدعمٍ من التوترات الجيوسياسية، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتًا، أو ما يعادل 0.85 % لتصل إلى 65.18 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا أو 0.94 % إلى 63.11 دولار للبرميل بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة مكاسب بنحو 1%.