شكرا لقرائتكم خبر عن 65.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالثلاثاء، 03 يونيو 2025 02:00 م
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بدعمٍ من التوترات الجيوسياسية، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتًا، أو ما يعادل 0.85 % لتصل إلى 65.18 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا أو 0.94 % إلى 63.11 دولار للبرميل بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة مكاسب بنحو 1%.
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