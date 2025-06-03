شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع اليوم الثلاثاء 3-6-2025 أمام الجنيه إلى 49.62 للشراء بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-6-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

و تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي إلى 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.63 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى ختام بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.