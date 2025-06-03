شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مستحقات المصدرين المتاخرة حوالى 60 مليارا والحكومة ملزمة بردها والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن المستحقات المتأخرة للمصدرين تقدر بحوالي 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والحكومة ملتزمة بردها كاملة وفقا للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الاستثمار وبحضور وزير المالية والاستثمار وممثلي عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وكشف وزير المالية عن جدولة المستحقات المتأخرة، وسيتم سداد 50% نقدي و50% من خلال آلية المقاصة، مشيرًا إلى بدء السداد بعد عيد الأضحى كمرحلة أولى، وكل المستحقات الحكومة ملتزمة بردها.

وقال أنه سيتم سداد 50% من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديوناتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.