شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو المكارم: برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد نقلة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا نوعيًا في سياسة الدولة لدعم الصادرات، حيث جاء مستجيبًا لخصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة، للمرة الأولى.

وأوضح أبو المكارم أن البرنامج الجديد ينطلق من رؤية شاملة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى ما يتمتع به البرنامج من مرونة عالية تُمكنه من تلبية احتياجات الشركات المصدرة على اختلاف أحجامها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، إلى جانب مراعاته للفروق الدقيقة بين القطاعات التصديرية المختلفة.

وأشار إلى أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب المصدرين، ويمنح القطاع الإنتاجي قدرة أكبر على الحصول على الدعم المطلوب لتعزيز تنافسيته، واختراق أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.

وفي هذا السياق، ثمّن أبو المكارم ما تضمنه البرنامج من تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة قابلة للتوجيه، بهدف دعم صادرات منتجات بعينها لديها إمكانات لتحقيق قفزات في حجم التصدير، وأوضح أن هذا التوجه يشمل تطبيق حوافز تصديرية قائمة على تعقيد المنتجات الاقتصادي، وخاصة في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، كمرحلة انتقالية تمهّد لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير.

ورغم إشادته الكاملة بالإطار العام للبرنامج، شدّد أبو المكارم على أن الحكم الموضوعي على فاعلية البرنامج يتطلب مرور ستة أشهر على الأقل من تطبيقه، من أجل تقييم آليات التنفيذ وقياس مدى تحقق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تفاصيل البرنامج الجديد، الذي يستهدف دعم 13 قطاعًا تصديريًا، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة، بإجمالي دعم يقدّر بنحو 38.6 مليار جنيه، إلى جانب الموازنة المرنة، ليصل الإجمالي إلى 45 مليار جنيه.



