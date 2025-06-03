شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر .. تحديث لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد هبوط ملحوظ للذهب بعد أن واجه بعض عمليات البيع لجني الأرباح، وذلك بعد أن أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين التجاري إلى تحقيق مكاسب قوية خلال جلسة الأمس.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5360 جنيها

- عيار 21 يسجل 4690 جنيها

- عيار 18 يسجل 4020 جنيها

- عيار 14 يسجل 3126 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37520 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3351 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3384 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3363 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال تداولات أمس الاثنين بنحو 2.7%، مسجلًا أقوى أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفق تحليل جولد بيليون.

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام التي عقدت أمس الاثنين، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

واليوم تعافى الدولار بشكل قليل من أدنى مستوياته في خمس أسابيع ليعمل على خفض أسعار الذهب، في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما خلال هذه الفترة.

مع ذلك لا يزال الذهب يتتبع تطورات التجارة العالمية بالرغم من تراجعه اليوم والذي لم يصل إلى الحد الذي شهدناه في حالات سابقة عندما تراجعت التوترات التجارية والجيوسياسية بشكل ملحوظ.