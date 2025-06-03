شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنذر شركتي جولدن كوست وبي اي دي بالشطب حال عدم تصحيح المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، رفض طلب شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وبي اي دي البدر للاستثمار والتنمية ، إعادة العرض والتأكيد على قرار اللجنة، كما سيتم إعادة عرض موقف الشركتين على لجنة القيد فور انتهاء المهلة الممنوحة، على أن يتم إعادة مخاطبة الشركتين لموافاة البورصة بما يفيد تصويب المخالفات.

أكدت لجنة القيد، أنه في حالة عدم التزام الشركتين يتم عرض موقفهما على اللجنة للنظر في إصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة في ضوء أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة يو للتمويل الاستهلاكي، قيدًا مؤقتًا من 750 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 199.6 مليون جنيه إلى 210.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعة على 110.455 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه والزيادة مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية، والزيادة تمثل (الإصدار التاسع)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء 4 يونيو.

