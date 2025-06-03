شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكرم عددا من السيدات احتفالا بـ "يوم المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فعالية خاصة لتكريم عدد من السيدات العاملات في القطاع البحري، وذلك بمقر الهيئة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري، حيث كرم الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، مجموعة من السيدات تقديرًا لدورهن الفعّال ومساهماتهن المتميزة في دعم المنظومة البحرية داخل المواني التابعة للهيئة.

وخلال كلمته بالحفل أوضح الربان أحمد جمال حرص الهيئة على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع البحري، مؤكدًا الاعتزاز بوجود هذه النماذج المتميزة من السيدات، ولافتًا إلى أن تمكين المرأة وتمثيلها في مواقع العمل المختلفة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل داخل المنطقة الاقتصادية.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة بدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وترسيخ قيم التقدير والاحترام للكوادر النسائية التي أثبتت قدرتها على الإنجاز والتميز في المجالات الفنية والإدارية بالقطاع البحري، وقد شملت قائمة المُكرمات كوادر نسائية شابة تعمل في مجالات الاستدامة البيئية، والمالية، والإدارة الهندسية بالمواني التابعة للهيئة.