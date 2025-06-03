شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-6-2025 يتراجع إلى 49.63 للشراء أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالثلاثاء، 03 يونيو 2025 02:06 م
تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-6-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي إلى 49.63 جنيه للشراء 49.73 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.63 جنيه للشراء 49.73 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.63 جنيه للشراء 49.73 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.63 جنيه للشراء 49.73 جنيه البيع.وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
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