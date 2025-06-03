شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: مضاعفة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات من 23 مليارا لتصل إلى 45 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن مضاعفة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الاستثمار وبحضور وزير المالية والاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.

وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.